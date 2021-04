Cucchi: "Mi auguro che il Milan possa centrare la Champions, sarebbe giusto"

Lo storico radiocronista Riccardo Cucchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della stagione del Milan: "Non posso che fare i complimenti al Milan, sapevamo tutti quanto fosse difficile lottare fino alla fine con l’Inter per lo scudetto. Ho sempre sostenuto dopo la stagione scorsa che il Milan sarebbe stato tra i protagonisti perché si vedeva il lavoro di Pioli e la qualità della rosa. Il Milan ha fatto una grande stagione a prescindere da come andrà a finire, anche se ovviamente mi auguro che i rossoneri possano rimanere lì in alto e centrare la Champions, sarebbe sportivamente giusto".