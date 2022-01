Curva Sud e Milan Club: "Non entreremo a San Siro per Milan-Spezia e Milan-Juve"

Attraverso una Storia Instagram, la Curva Sud Milano e l'Associazione Italiana Milan Club hanno comunicato ufficialmente l'intenzione di non recarsi a San Siro per le prossime due sfide di campionato contro Spezia e Juventus, per le quali saranno previsti solo 5000 spettatori a fronte di una capienza di 76000 persone: "Nelle prossime due partite, vista la capienza ridotta e le misure anti-Covid ancora più stringenti, Curva Sud Milano e AIMC hanno deciso di NON entrare allo stadio".