Curva Sud, il 24 agosto verrà collocato uno striscione per incitare la squadra in ritiro

In occasione dell'inizio del ritiro del Milan, fissato il 24 agosto a Milanello, una delegazione della Curva Sud si recherà al centro sportivo rossonero per collocare uno striscione di supporto alla rosa di Stefano Pioli. I delegati della curva collocheranno lo striscione poi lasceranno Milanello per rispettare le norme anti-contagio dell'emergenza Coronavirus.