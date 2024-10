D'Amico: "Fonseca sta facendo la minestra riscaldata con le verdure che ha"

Il Milan vuole trovare un po' di continuità di risultati. In generale non è stato un grandissimo inizio di stagione, nè per mister Paulo Fonseca nè per i migliori giocatori della rosa, quelli che avrebbero dovuto elevare il livello ed essere leader della squadra. Della situazione in casa rossonera ha parlato oggi sulle frequenze di Radio 24 nel programma Tutti Convocati l'agente sportivo italiano Andrea D'Amico che ha detto la sua sull'allenatore del Diavolo.

Le parole di Andrea D'Amico su Paulo Fonseca e non solo: "Fonseca sta facendo la minestra con le verdure che ha, ho visto un grande giocatore come Leao che però non può giocare a fasi alterne nelle partite, deve avere continuità. Anche Theo può fare meglio"