D'Aversa: "Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo"

Ieri, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta contro il Milan: "La differenza tra primo e secondo tempo non è dato solo dal cambio singolo ma dall'atteggiamento che è cambiato in tutta la squadra. Nel primo tempo tutta la squadra è stata timida, remissiva e non ha giocato da squadra che deve salvarsi a tutti i costi. Nel secondo tempo lo si è fatto ma non è bastato a portare a casa il risultato positivo nonostante si è giocato per gran parte del secondo tempo in superiorità numerica. La differenza di atteggiamento s'è vista rispetto all'inizio, nel primo tempo in troppi hanno giocato sotto ritmo e sottotono. Ci tengo a precisare che non è dovuto solo all'ingresso di Cornelius ma all'atteggiamento di tutti. Nel primo tempo più che superiorità del Milan c'è stata superficialità nostra nel concedere due gol in maniera semplice. Chi vuole salvarsi non può concedere quei gol, soprattutto il secondo in cui concedi ripartenza. Una volta che comprometti la partita nel primo tempo... Siamo stati poi bravi a reagire e a riaprirla, però bisogna essere bravi a giocarla per novanta minuti".