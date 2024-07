D.Baggio: "Milan, Fofana e Samardzic sono ottimi giocatori ma non bastano per colmare il gap con il centrocampo dell'Inter"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Dino Baggio ha detto la sua sui centrocampi di Milan e Inter: "Partiamo da un dato di realtà: il centrocampo dell’Inter, nella passata stagione, si è dimostrato decisamente più forte di quello del Milan. Più forte dal punto vista tecnico, dal punto di vista atletico e anche dal punto di vista tattico. Il trio formato da Calhanoglu,Mkhitaryan e Barella, supportato sulle fasce laterali da Dumfries e Dimarco è stato il vero valore aggiunto dei nerazzurri. Il Milan, quindi, se vuole colmare la distanza che lo separa dall’Inter, deve necessariamente investire per irrobustire il reparto. Fofana e Samardzic sono ottimi giocatori che possono aggiungere muscoli e qualità tecniche, ma credo che non bastino per raggiungere i nerazzurri.

Mi spiego: il centrocampo è un reparto molto particolare, ha meccanismi delicatissimi che vanno imparati a memoria, servono tanti allenamenti per raggiungere la completa sincronia tra gli interpreti. Ecco, l’Inter, questa sincronia, ce l’ha e l’ingresso di Zielinski puòmigliorarla ulteriormente. Zielinski ha capacità di recupero e ottimi inserimenti offensivi. Il Milan deve lavorare ancora parecchio per arrivare ad alti livelli a centrocampo, anche perché c’è un nuovo allenatore e bisognerà innanzitutto seguire le sue idee. Si tratta di capire che cosa si deve fare in determinate circostanze: pressare o arretrare? Queste sono le cose che Fonseca dovrà spiegare ai suoi ragazzi. Inzaghi, invece, la lezione l’ha già impartita".