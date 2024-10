D. Lippi: "Quando cambi tanti giocatori serve tempo e l'allenatore deve poter fare degli errori"

L'agente Davide Lippi, a margine della Padel Pro Am Cup, ha parlato a TMW soffermandosi sul momento del Milan e su quello che a suo avviso può diventare il colpaccio del mercato estivo da poco conclusosi:

Il Milan e Fonseca, dicevamo. Perché il tecnico non ha ancora trovato continuità di risultati?

"Non c'è un perché, quando cambi tanti giocatori serve tempo e l'allenatore deve poter fare degli errori. E' li da due mesi... In quelle squadre tempo non ce n'è spesso, ma agli allenatori serve. Trovo in senso assoluto un errore cambiare un allenatore a ottobre, non lo condivido. Quando prendi un allenatore lo devi proteggere. Poi è ovvio che non puoi proteggerlo all'infinito, ma all'inizio sì, altrimenti significa che hai sbagliato le scelte fatte in precedenza. Penso sia giusto che questi allenatori abbiano il tempo per lavorare".

Le piace com'è stata costruita la nuova Fiorentina che nell'ultima di campionato ha battuto proprio il Milan?

"L'altra sera col Milan mi è piaciuta. Il mister sta ancora cercando la quadratura, l'assetto giusto. E' un allenatore giovane e deve avere il tempo. La squadra ha cambiato tanto, veniva da un lavoro di 3 anni con Italiano. La dirigenza della Fiorentina ha lo spessore e l'esperienza per ricostruire un nuovo progetto continuando sul lavoro fatto negli anni precedenti. Un lavoro enorme con strutture, investimenti e risultati importanti. Oggi serve tempo: intanto posso dire che mi piace molto Kean. Un centravanti italiano che sta trovando la sua dimensione giusta, anche per la Nazionale. Poi ho visto giocatori forti: De Gea, Dodo, Gudmundsson... E tanti giovani che hanno dato un buon assetto. Credo che la Fiorentina sia una squadra migliorata, ma le serve tempo".