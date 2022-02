D.Massara: "Krunic titolare nel derby? Ci sono due chiavi di lettura"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24, Dario Massara ha commentato così la possibile scelta di Pioli di utilizzare Krunic sulla trequarti nel derby di Coppa Italia di domani sera: “Krunic titolare da trequartista? Ci sono due chiavi di lettura secondo me. La prima è strettamente tattica, ovvero mettere uno su Brozovic per far girare meno l’Inter, la seconda è che non è un momento di grande brillantezza per Brahim Diaz. Così Pioli gli dà un segnale e se lo tiene buono per il corso della partita, per magari metterlo dentro quando gli altri sono un po’ più stanchi così da provare a sfruttare i suoi guizzi”.