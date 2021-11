D. Massara: "Scudetto? Il Milan ci crede, può puntare al colpaccio"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle ambizioni scudetto del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ci crede perché ha un anno in più di esperienza, un anno in più di abitudine a stare da quelle parti, perché crede, e secondo me non lo nasconde nemmeno più, di poter puntare allo scudetto e crede che questo sia l’anno in cui si può puntare al colpaccio. Ci sono tanti indizi e poi, purtroppo per il Milan se dovesse finire l’avventura europea visto che il cammino in Champions è molto difficile, ci saranno più energie da spendere in campionato. Alla fine diventa un indizio in più per puntare allo scudetto”.