D. Simic: "Maldini non butta soldi, per ogni giocatore spende il giusto"

Dario Simic, intervenuto in diretta su Twitch sul canale ufficiale del club rossonero, ha parlato del lavoro sul mercato di Paolo Maldini, con il DT del Milan che ha dovuto lavorare in questi anni con un budget non all'altezza dei top club europei: "Non bastano i soldi per fare la squadra, Paolo sta lavorando e per ogni giocatore spende il giusto, non butta i soldi. Non è facile, ma se sei bravo e sei onesto ci riesci. È importante poi che vadano allenati bene, senza un mister forte è difficile che i giocatori si esprimano al meglio”.