Da Donnarumma a Berardi: Italia, tanti i giocatori che si sono deprezzati dopo la Macedonia

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar, spiega la Gazzetta dello Sport, avrà verosimilmente ripercussioni anche sulle valutazioni di mercato di diversi calciatori azzurri, nonché sulla loro forza contrattuale in sede di trattative per i rinnovi. Quelli maggiormente colpiti, si legge, sembrano essere Gigio Donnarumma, il cui valore ipotetico sul mercato sarebbe sceso da 65 a 50 milioni di euro, Jorginho, passato da 45 a 30 milioni, e Domenico Berardi, per il quale servirebbero 25 milioni e non più 35. Potrebbe avere ripercussioni anche il valore di Nicolò Barella, stimato da Transfermarkt in 70 milioni di euro, ma in questo caso poco importa all'Inter visto che l'ex Cagliari (anche grazie al recente rinnovo) sarà un perno nerazzurro del presente e del futuro.