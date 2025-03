Da Koffi Djidji a Carlos Vela, gli svincolati più importanti al 17 marzo 2025

Il mercato invernale è terminato per gran parte delle maggiori leghe europee e mondiali ma in tanti Paesi sarà ancora possibile effettuare operazioni in entrata per qualche giorno. Ecco le date di chiusura: tra pochi giorni toccherà al campionato colombiano chiudere i battenti, poi sarà la volta di Svezia, Giappone, Corea del Sud e Norvegia. Negli Stati Uniti il gong arriverà il 23 aprile, così come in Canada.

Colombia: chiude il 24 marzo

Svezia: chiude il 25 marzo

Giappone: chiude il 26 marzo

Norvegia: chiude il 27 marzo

Corea del Sud: chiude il 27 marzo

Canada: chiude il 23 aprile

Stati Uniti: chiude il 23 aprile

Un aiuto potrebbe arrivare anche dalla lunga lista degli svincolati. Ecco i nomi più importanti:

Portieri

Etrit Berisha - Albania, 35 anni

Kosuke Nakamura - Giappone, 29 anni

Alvaro Valles - Spagna, 27 anni

Difensori

Jason Denayer - Belgio, 29 anni

Rodrigo Caio - Brasile, 31 anni

Nicola Murru - Italia, 30 anni

Rodrigao - Brasile, 29 anni

Adama Soumaoro - Francia, 32 anni

Stefano Denswil - Suriname, 31 anni

Daniel Amartey - Ghana, 30 anni

Koffi Djidji - Costa d'Avorio, 32 anni

Serge Aurier - Costa d'Avorio, 32 anni

Mário Fernandes - Russia, 34 anni

Andrea Conti - Italia, 30 anni

Mario Rui - Portogallo, 33 anni

Timothy Fosu-Mensah - Ghana, 27 anni

Giulio Donati - Italia, 35 anni

Bouna Sarr - Senegal, 33 anni

Brandon Williams - Inghilterra, 24 anni

Centrocampisti

Christoph Kramer - Germania, 34 anni

Antonio Candreva - Italia, 37 anni

Sofiane Feghouli - Algeria, 35 anni

Andrea Poli - Italia, 35 anni

Asier Illarramendi - Spagna, 35 anni

Daniele Baselli - Italia, 32 anni

Sanjin Prcic - Bosnia, 31 anni

Franck Kanouté - Senegal, 26 anni

Paul Pogba - Francia, 31 anni

Rafinha - Brasile, 32 anni

Victor Wanyama - Kenya, 33 anni

Attaccanti

Wissam ben Yedder - Francia, 34 anni

Diego Costa - Spagna, 36 anni

Carlos Vela - Messico, 36 anni

Isaac Success - Nigeria, 29 anni

Gerard Deulofeu - Spagna, 31 anni

Stefano Okaka - Italia, 35 anni

Harold Preciado - Ecuador, 30 anni

Mattia Destro - Italia, 33 anni

Ryan Kent - Inghilterra, 28 anni

Mariano Diaz - Rep. Dominicana, 31 anni