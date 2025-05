Da Milanello, Conceiçao non parlerà in conferenza stampa prima di Roma-Milan

Oggi, sabato 17 maggio, giorno di vigilia di Roma-Milan, sfida valida per la 37^ giornata di Serie A in programma domenica alle 20.45, Sergio Conceiçao non parlerà in conferenza stampa a Milanello per presentare la gara in casa dei giallorossi.

Questa la squadra arbitrale designata per la partita tra Roma e Milan:

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Carbone-Del Giovane

IV° Ufficiale: Massimi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Il programma della 37esima giornata

17/05/2025 Sabato 20.45 GENOA - ATALANTA

18/05/2025 Domenica 20.45 CAGLIAR*- VENEZIA (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 FIORENTINA - BOLOGNA (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 HELLAS VERONA - COMO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 INTER - LAZIO (sfida scudetto e zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 JUVENTUS - UDINESE (zona coppe)

18/05/2025 Domenica 20.45 LECCE - TORINO (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 MONZA - EMPOLI (lotta salvezza)

18/05/2025 Domenica 20.45 PARMA - NAPOLI (lotta salvezza e sfida scudetto)

18/05/2025 Domenica 20.45 ROMA - MILAN (zona coppe)