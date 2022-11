Da nonno a nipote, torna un Maldini contro il Milan in gare ufficiali

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Sabato sera, alle ore 20:45, il Milan affronterà lo Spezia nella gara che sarà valida per la tredicesima giornata di Serie A. E la società di via Aldo Rossi tornerà ad affrontare un componente della famiglia Maldini: Daniel, figlio di Paolo, che attualmente milita - in prestito - nella squadra ligure. Nonno Cesare, infatti, fu l'ultimo, nei suoi spezzoni di carriera a Trieste e Torino, a disputare delle gare contro i rossoneri in campionato (quattro per la precisione).