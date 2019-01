Da Pulisic ai messicani. I colpi più costosi di gennaio: Paquetà sul podio

L'antipasto del mercato internazionale ha nuove latitudini. Presto si consolideranno ma quel che raccontano gli acquisti in ogni angolo del globo spiegano che ci sono nuove frontiere danarose che fanno concorrenza ai grandi campionati. Nella top ten degli acquisti oggi più onerosi ci sono ben tre giocatori sbarcati in Messico. Ottavo, nono e decimo. Addirittura quattro nei quindici dove c'è, quarto, un riscatto cinese e pure un colpo dell'Ittihad in Arabia Saudita. Se la Ligue 1 tace, se la Serie A ha per adesso solo l'arrivo di Lucas Paquetà al Milan, guida come sempre la Premier League (Christian Pulisic al Chelsea), ma ci sono ben due acquisti di club di Championship.

1) Christian Pulisic (Borussia Dortmund - Chelsea, 64 milioni)

2) Lucas Paquetà (Flamengo - Milan, 35 milioni)

3) Dominic Solanke (Liverpool - Bournemouth, 21 milioni)

4) Anderson Talisca (Benfica - Guangzhou Evergrande, 19 milioni)

5) Amadou Haidara (RB Salisburgo - RB Lipsia, 18 milioni)

6) Brahim Diaz (Manchester City - Real Madrid, 17 milioni)

7) Benik Afobe (Wolverhampton - Stoke City, 13 milioni)

8) Maximiliano Meza (Independiente - Monterrey, 13 milioni)

9) Victor Davila (Necaxa - Pachuca, 10 milioni)

10) Orbelin Pineda (Chivas - Cruz Azul, 10 milioni)

11) Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps - Bayern Monaco, 10 milioni)

12) Lisandro Magallan (Boca Juniors - Ajax, 9 milioni)

13) Garry Rodrigues (Galatasaray - Al Ittihad, 9 milioni)

14) Alexis Vega (Toluca - Chivas, 8 milioni)

15) George Saville (Milwall - Middlesbrough, 8 milioni)