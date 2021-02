Da Roma-Milan a Roma-Milan: in cinque hanno lasciato il club rossonero

Il Milan non giocava all'Olimpico contro la Roma dal 27 ottobre 2019, la seconda panchina di Pioli in rossonero e la prima in trasferta. In quell'occasione, il tecnico emiliano schierò la seguente formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu. Ben cinque di quegli undici hanno lasciato il Milan negli scorsi mesi.