Da Rovella a Bellanova, ecco chi tornerà agli Europei. Anche Tonali e Kean eleggibili

Seconda chance non solo per Paolo Nicolato, nel 2023. Con la qualificazione agli Europei Under 21 diversi azzurrini potranno giocare per la seconda volta il torneo: diversi i giocatori scesi in campo oggi pomeriggio, ossia Alessando Plizzari, Nicolò Rovella e Lorenzo Pirola. Ma fanno parte del giro anche Matteo Lovato, Raoul Bellanova, Marco Carnesecchi e Lorenzo Colombo. Infine, sono ancora eleggibili benché già inseriti a tempo pieno nella Nazionale maggiore Sandro Tonali e Giacomo Raspadori, presenti nell'edizione 2021. Non c'era invece Moise Kean, anch'egli selezionabile.