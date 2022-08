Da Sheva a Tomori, quanti intrecci di mercato in Milan-Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan e Chelsea si ritroveranno contro 23 anni dopo. L'unico precedente UEFA fra le due squadre è datato 1999/200: un'altra era calcistica, un altro Milan che era nel pieno dell'epopea berlusconiana, un altro Chelsea ancora lontano dall'avvento di Roman Abramovich e trascinato in campo dalle magie di Gianfranco Zola. 0-0 a Londra nella gara d'esordio della fase a gironi, con gli inglesi incapaci di sfruttare il dominio, 1-1 a San Siro in una gara fondamentale per le sorti della qualificazione rossonera, naufragata poi nella sfida successiva col Galatasaray.

Chelsea e Milan evocano anche grandi manovre di mercato: la più clamorosa, nel 2006: Andriy Shevchenko chiede e ottiene il trasferimento a Londra per 45 milioni di euro circa. Lo farà per motivi familiari, il trasferimento segnerà l'inizio del declino del fuoriclasse. Molti altri trasferimenti da una sponda all'altra si riveleranno ben poco memorabili: Dalla Bona arriva a Milano da giovane promessa che a Londra aveva anche una maglia da titolare. Finisce in un Milan pieno zeppo di campioni e per lui non c'è spazio: in compenso può fregiarsi del titolo di campione d'Europa. Hernan Crespo al Milan dura un anno, in prestito, proprio dai blues: in Champions fa sfracelli, sarebbe l'eroe di Istanbul non fosse stato per quei maledetti 6' che cambiarono la storia di quella finale. Malissimo Fernando Torres, che addirittura a Milano dura sei mesi, bene Pasalic, non memorabile Van Ginkel. A due facce il rendimento di Bakayoko: apprezzato nella parentesi con Gattuso, fuori dai piani di Pioli la passata stagione. E poi la nota veramente positiva: Fikayo Tomori. Senza dimenticare due grandi nomi come Desailly e George Weah.

Come si evince da questa lista è il Milan il club italiano con cui il Chelsea fa i maggiori affari. Quale il prossimo? Per molti Rafael Leao: in via Aldo Rossi giurano che non è arrivata alcuna offerta, in Inghilterra il nome del portoghese resta molto caldo. La clausola di 150 milioni non sarebbe più valida, il Milan non sembra disposto a cedere il suo gioiello. Ma servirà blindarlo.