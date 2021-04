Da Theo a Romagnoli e Tonali: il battesimo del gol proprio col Genoa

Tante "prime volte" col Genoa. Theo Hernandez, ad esempio, ha realizzato la prima delle 10 reti in Serie A proprio contro i rossoblù, ma in trasferta. Battesimo del gol contro i genoani anche per Sandro Tonali, a segno nel 2019 su punizione (è il suo unico sigillo, fin qui, in campionato). Pure Alessio Romagnoli ha segnato il primo dei suoi 10 gol in A al Genoa (nel marzo 2013 con la maglia della Roma). Il Grifone è una delle due squadre, insieme al Parma, contro cui il capitano rossonero ha segnato più di una rete nel torneo (due a entrambe).