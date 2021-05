Dabo torna sulla sconfitta contro il Milan: "Bennacer andava espulso. Pioli lo sapeva..."

Intervenuto a Ottogol, di OttoPagine, il centrocampista del Benevento Bryan Dabo è tornato sul match contro il Milan: "C’è un rosso mancato a Bennacer. Pioli, da tecnico esperto, l’ha subito sostituito per evitare una espulsione. In superiorità numerica la partita sarebbe cambiata, così come se avessero segnalato il fallo di mano di Ibrahimovic in area. Peccato, ma dobbiamo continuare con lo stesso spirito per vincere e per portare a casa punti preziosi».