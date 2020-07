Daino: "Mi piacerebbe rivedere il duo Ibra-Pioli il prossimo anno"

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore di Milan. Queste le sue considerazioni su Zlatan Ibrahimovic: "L'anno prossimo avrà un anno in più, la notizie della permanenza di Pioli può essere positiva anche per quella di Ibra, fosse Invece arrivato Ragnick l'esperienza di Ibrahimovic al Milan sarebbe terminata lì, poiché questo tecnico punta su giovani di prospettiva la figura di Ibra sarebbe stata ingombrante. Il duo Pioli-Ibra fa bene a tutti e due, forse più a Pioli che a Ibra, perché la componente di quest'ultimo va a colmare una lacuna di Pioli, persona molto preparata e di grandi valori, ma che non vedremo mai tirare un pugno ad un tavolo quindi per questo il duetto Ibra Pioli mi piacerebbe rivederlo il prossimo anno".