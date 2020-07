Dal 14° al 7° posto: Pioli spinge il Milan in Europa

Le notizie su Rangnick non gli fanno più effetto. Anche perché non ha tempo per fermarsi a riflettere e rimuginare. Il calendario non lo permette. Sono passati pochi giorni dalla netta vittoria contro la Lazio, ma Pioli deve già pensare a come affrontare la Juventus capolista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in questi mesi il tecnico emiliano ha lavorato bene e con tanto buonsenso. Ha puntato forte su Theo Hernandez, instaurato un ottimo rapporto con Ibra e rigenerato talenti finiti ai margini, come Rebic e Castillejo. Pioli prese il Milan al quattordicesimo posto, oggi è settimo a 2 punti da Napoli e Roma. L’Europa non è più un miraggio.