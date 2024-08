Dall'estero, potrebbe sfumare la trattativa tra l'Ipsich Town e Broja. L'albanese era stato sondato anche dal Milan

Era stato cercato dal Milan in questa sessione estiva di mercato, senza però trovare successivamente il giusto accordo con il club rossonero. Il destino dell'attaccante albanese, ancora in forza al Chelsea, Armando Broja sembra essere ancora appeso a un filo. Infatti, nelle scorse il centravanti classe 2001 aveva trovato l'accordo con l'Ipsich Town e con le visite mediche ormai programmate nel corso dei successivi giorni.

La trattativa tra Chelsea e Ipsich Town per Broja però, potrebbe clamorosamente saltare. Infatti, come riportato dal collega Jacob Steinberg ci sarebbero dei problemi burocratici per chiudere l'affare, con l'Ipswich che starebbe valutando attaccanti alternativi a Broja.