Dall'Inghilterra, Eriksen vicino alla firma con il Brentford

Christian Eriksen è ormai pronto per tornare in campo, e lo farà in Premier League. Dopo il malore che spaventò tutti durante l'Europeo, l’ex giocatore dell’Inter è intenzionato a tornare a calcare i campi, non solo per allenamenti ma anche per partite vere. Secondo quando riportato da The Athletic, il centrocampista danese sarebbe vicino alla firma con il Brentford. L’accordo prevede 6 mesi di contratto più opzione per un’altra stagione.