Dalla Francia - Il PSG su Paquetà: il Milan potrebbe guadagnare il 15-20% dalla sua cessione

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal quotidiano francese l'Équipe, il PSG starebbe pensando a Lucas Paquetà per il prossimo mercato estivo. Della trattativa con il Lione potrebbe beneficiarne anche il Milan, il quale nel 2020 cedette il cartellino del brasiliano alla società francese per 21 milioni di euro. In quel caso la società rossonera si riservò anche una percentuale del 15-20% su una futura rivendita, un tesoretto che potrebbe certamente far più che bene alle casse milaniste.