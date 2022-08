Dalla Francia: il Tottenham di Conte pensa a Zaniolo della Roma

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Tottenham, riporta il portale francese specializzato 'Footmercato', non molla la presa per Nicolò Zaniolo. Il club londinese che ha in Conte e soprattutto Paratici due grandi estimatori del classe '99 giallorosso nelle ultime ore ha riallacciato i contatti per l'acquisto del calciatore della Roma legato al club capitolino da altri due anni di contratto.