Dalla Spagna: Asensio ha rifiutato il rinnovo con il Real Madrid

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Secondo quanto riportato da Hugo Cerezo, giornalista spagnolo di Relevo, Marco Asensio ha deciso di non accettare l'offerta di rinnovo del Real Madrid, mettendo, dunque, fine alla sua permanenza alla Casa Blanca dopo 7 stagioni soprattutto per il poco spazio avuto con Ancelotti; diversi grandi club in Italia - Milan compreso - e in Inghilterra hanno bussato alla sua porta negli ultimi mesi.