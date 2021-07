Dalla Spagna - Milan, amichevole con il Valencia organizzata per il 4 agosto

Stando a quanto riportato da As il 4 agosto andrà in scena un'amichevole tra Valencia e Milan allo stadio Mestalla. Il club spagnolo sperava che il giorno della partita coincidesse anche col ritorno quasi a pieno regime del pubblico allo stadio, ma a causa delle restrizioni decise dal presidente della Generalitat Valenciana Ximo Puig, gli spettatori potranno essere solo 3000. In ogni caso Milan e Valencia si affronteranno nella 49° edizione del trofeo Naranja la sera del 4 agosto.