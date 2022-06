Dalla Spagna - Milan, Asensio gradisce l'offerta dei rossoneri: l'offerta di Maldini e lo stato della trattativa

MilanNews.it

Tra i giocatori attenzionati dal Milan sul mercato, senza dubbio, non si può non citare Marco Asensio: il talentuoso esterno spagnolo, in uscita dal Real Madrid, è un profilo che piace a Maldini e Massara che vorrebbero farne la nuova stella della squadra. In scadenza con i blancos, non intenzionati per ora a non rinnovargli il contratto, il classe 96' è pronto a valutare nuove offerte e tra le proposte arrivategli - secondo il sito spagnolo 'El Bernabeu'- quella del Milan sembrerebbe quella preferita dal giocatore. Sul calciatore è vivo anche l'interesse di Arsenal, Liverpool e Manchester United ma la corte del Milan e la possibilità di essere protagonista sembrerebbero elementi di maggiore gradimento per Asensio. Sempre secondo El Bernabeu, il Milan avrebbe offerto al Real Madrid una cifra vicino ai 30 milioni di euro, una valutazione che per la dirigenza dei blancos sarebbe ancora troppo bassa. Se tuttavia i rossoneri dovessero aumentare la proposta di circa 10 milioni di euro, avvicinandosi alla soglia dei 40, tuttavia le possibilità di vedere Asensio aumenterebbero.