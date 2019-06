Dall’Inghilterra: Shad Forsythe rifiuterà l’offerta del Milan

Shad Forsythe, attuale Head of Performance dell’Arsenal è stato avvistato a Casa Milan una ventina di giorni fa, come testimoniato da una foto postata su Instagram dalla moglie Leila Magdalen, nonostante la visita alla sede rossonera sembra però che il preparatore atletico sia intenzionato a rifiutare l’offerta del Milan. Secondo quanto riporta football.london il classe ‘73 avrebbe deciso di proseguire il progetto con l’Arsenal, cominciato nel 2014, nonostante l’offerta del suo ex collega e amico Ivan Gazidis. Partirà dunque una nuova ricerca in Casa Milan.