Dalmat: "Inter più forte rispetto al Milan, ma comincia ad arrivare la stanchezza"

Alla vigilia della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan ha parlato a L'Interista l'ex centrocampista dei nerazzurri Stephane Dalmat: "Preoccupato? Sì un po', perché sappiamo che l'Inter gioca troppe partite. E' vero anche che ha una bella rosa per far fronte ai tanti impegni che sta avendo. Rispetto al Milan, l'Inter è più forte, ma comincia ad arrivare la stanchezza. Non solo fisica, ma anche psicologica. Sono convinto però che con la gestione delle risorse che sta facendo Inzaghi possa venirne a capo. Lo penso quando vedo la solidità dei ragazzi. Possono fare tante belle cosa, spero che domani l'Inter possa vincere".

Quanto perde la squadra senza Thuram?

"E' chiaro che quando non hai uno come Thuram fa la differenza. E si vede. Abbiamo visto per esempio che Correa non è allo stesso livello e secondo me Arnautovic merita di giocare, visto che sta vivendo un buon periodo. Lo ha dimonstrato e per me è lui il terzo attaccante sul quale puntare. Mi dispiace per Correa e anche per Taremi, ma non hanno dimostrato quasi niente".