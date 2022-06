Damascelli: "Non vedo orizzonti chiari e limpidi per la nostra Nazionale"

MilanNews.it

Dalle colonne di Tuttosport, Tony Damascelli rivendica il made in Italy per quel che riguarda i calciatori. Damascelli scrive: “Ci siamo presi in giro, abbiamo raccontato che dopo la manita contro la Germania ci sarebbe stata la svolta, una grande e vera pausa di riflessione attingendo al vivaio nostrano così da riequilibrare le finanze. E invece? Il mercato del pallone si agita con i foreign player, arriva Lukaku, si aspettano Ibrahimovic e Di Maria, è apparso Matic, torna Pogba. Questo meccanismo è polvere tossica, e chi la respira tutta rischia lo stordimento estivo, non vedo orizzonti chiari e limpidi”.