Dani Alves raggiunge quota 44 trofei vinti: è il più vincente di sempre

Con la vittoria dell’oro olimpico a Tokyo 2020, Dani Alves raggiunge quota 44 trofei vinti in carriera e consolida il primato come giocatore più vincente di sempre. L’ex terzino fra le altre di Barcellona e Juventus, ha 38 anni e oggi gioca nel San Paolo in Brasile. Il palmares di Dani Alves conta:

1 Coppa di Nordeste

1 campionato Paulista

6 campionati spagnoli

5 Coppe di Spagna

5 Supercoppe spagnole

1 campionato italiano

1 Coppa Italia

2 campionati francesi

1 Coppa di Francia

1 Coppa di Lega francese

2 Supercoppe francesi

3 Champions League

3 Europa League/Coppa Uefa

4 Supercoppe europee

3 Mondiali per club

1 Mondiale under 20

1 oro olimpico

2 Coppa America

2 Confederations Cup