Il futuro di Dani Olmo non sarà al Milan: come riporta Repubblica questa mattina, il talento spagnolo della Dinamo Zagabria ha infatti deciso di trasferirsi in Germani al Lipsia. Affare da 35 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni da 2,5 milioni di euro a stagione.