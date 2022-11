Daniel Maldini su Pioli: "Sempre disponibile: mi aiutava a star sereno"

MilanNews.it

Nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek, Daniel Maldini, che tornerà questa sera da avversario con lo Spezia, squadra in cui gioca in prestito dal Milan, ha parlato del suo rapporto anche con Stefano Pioli e si è espresso così sul suo allenatore: "Pioli mi aiutava a star sereno, era sempre molto disponibile. Mi spiegava come muovermi in campo"