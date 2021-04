Daniel Pinto (JP Morgan): "Superlega o meno, se potremo essere d'aiuto al calcio lo faremo"

Daniel Pinto, co-presidente e Chief Operating Officer di JP Morgan , ha parlato della Superlega ai microfoni di Bloomberg, dopo la dichiarazione rilasciata stamattina dalla banca americana: "Ci aspettavamo che ci fosse molta emotività in gioco, in fondo si tratta di calcio, ma non ci saranno danni a livello di reputazione. Abbiamo messo a disposizione un prestito per un cliente e non dobbiamo decidere noi cosa sia meglio per il calcio britannico ed europeo. Ci auguriamo che le squadre della Superlega, la UEFA, la FIFA e i campionati nazionali si riuniscano e decidano assieme quale sia la strada giusta per tutti. Se l'accordo della Superlega sarà portato a termine o se ci sarà qualsiasi altra strada attraverso la quale potremo dare supporto al mondo del calcio, lo faremo"..