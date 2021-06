Danimarca-Belgio, dubbio Kjaer: è particolarmente scosso per Eriksen

Oggi la Danimarca affronterà il Belgio nella seconda gara del Gruppo B di Euro 2020. I danesi devono trovare la forza di passare oltre Eriksen: in questi giorni un team di psicologi ha aiutato i giocatori e il c.t. Hjulmand, nelle ultime 48 ore, ha avviato colloqui individuali per capire chi è in grado di giocare e chi no. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è un dubbio legato a Kjaer, segnalato particolarmente scosso: nel caso dovesse alzare bandiera bianca, in difesa giocherebbe Vestergaard.