Dazn acquista Eleven: "Nuovi ricavi per 300 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dazn ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group, piattaforma streaming che in Italia trasmette la Serie C fino al 2023 e il basket fino al 2025. Ad annunciarlo, la stessa Dazn con un comunicato: “L’operazione espande le capacità di Dazn all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l’operazione consentirà a Dazn di diventare il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio, due Paesi dalla solida tradizione calcistica. Il business di Eleven Group integrerà le attività di Dazn in Italia, Giappone, area Dach e Spagna, Paesi dove l’azienda si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. Eleven è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, consolidando la presenza in un territorio dove Dazn detiene la posizione di leader in Giappone”.

Radrizzani nel board di Dazn. "L’acquisizione di Team Whistle, la media company di Eleven, consentirà a DaznN di raggiungere un pubblico più giovane, diversificare ed espandere le proprie competenze di fan engagement, oltre che massimizzare il valore del portafoglio diritti di Dazn. Team Whistle è nella top ten dei media sportivi statunitensi stilata da ComScore, con oltre 700 milioni di follower sui propri canali e una sempre più estesa rete di distribuzione che genera circa cinque miliardi di visualizzazioni ogni mese sulle piattaforme social -sottolinea la nota di Dazn-. L’unione dell’attività complementare di Team Whistle con i diritti sui contenuti di Dazn, rafforzerà un’offerta già solida. L’accordo garantirà una crescita dei ricavi di Dazn Group pari a circa 300 milioni di dollari all’anno”. Al completamento dell’accordo, si legge nella nota, Andrea Radrizzani, fondatore di Eleven e patron del Leeds, entrerà a far parte del board di Dazn come Executive Director e supporterà lo sviluppo del business di Dazn Group: “Negli ultimi sei anni con Eleven - ha dichiarato l'imprenditore italiano - abbiamo sviluppato una sport media company di successo, e siamo entusiasti che questo percorso continui. La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare un destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno”.