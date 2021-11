De Calò: "Ibrahimovic è la carta migliore del Milan, a Roma è stato protagonista"

Alessandro De Calò, editorialista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando le prestazioni di Zlatan Ibrahimovic: "È veramente incredibile quello che ha fatto ieri sera. Si è parlato tanto e ci sono state tante polemiche dopo questa partita, in cui il vero protagonista è stato Ibrahimovic. A 40 anni gioca con classe, personalità e con la capacità di incidere, dominare e fare la differenza. Per il Milan è la carta migliore da spendere ma paradossalmente è anche un limite. Non si può pensare che giochi così tutte le partite ma la sua presenza impedisce che ci sia un altro attaccante titolare. Il Milan deve augurarsi che potrà giocare il massimo numero di partite possibili. Avrei visto molto bene Vlahovic in questo Milan, un giocatore alto e fisico come lui sarebbe l'ideale per il gioco di Pioli. Non credo che però potrebbero coesistere, poiché uno avrebbe tarpato le ali all'altro".