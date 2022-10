De Canio su Pobega: "Ho bellissimi ricordi: non mi sorprende che sia al Milan"

MilanNews.it

Luigi De Canio ha parlato sulle colonne di Tuttosport questa mattina e ha commentato un suo ex giocatore, Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero ha infatti incrociato il tecnico nella sua prima esperienza in prestito lontano dal Milan, alla Ternana. Queste le parole di De Canio sul Pobega: "Ho dei bellissimi ricordi di lui. È sempre stato un calciatore dalle grandi potenzialità e mi fa piacere che abbia parlato bene di me. È uno di quei ragazzi che abbina il talento a desiderio, ambizione, applicazione e voglia di imparare. Non mi sorprende che ora sia al Milan. Merita questo palcoscenico. Con le sue caratteristiche e l'interpretazione corretta può fare tutto, sta a Pioli, che lo vede tutti i giorni, decidere dove schierarlo"