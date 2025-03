De Grandis avverte: "Il Milan non ha un regista: è il primo che prenderei"

Il Milan è arrivato alla pausa con le speranze leggermente rinnovate in ottica inseguimento quarto posto che significa qualificazione in Champions League. La missione è ancora quasi impossibile ma i rossoneri si sono riportati a sei lunghezze dal Bologna che al momento occupa la posizione più ambita. Il problema è la mancanza di continuità dei rossoneri, cinque squadre in mezzo tra sè e i rossoblù. Intanto si pensa già a come riorganizzare club e squadra in vista della prossima stagione. Ne ha parlato Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport 24.

Le parole di De Grandis su quello che serve al Milan nel prossimo mercato estivo: "La prima cosa, il Milan non ha un regista: per come penso io il calcio, il regista è un giocatore fondamentale per ogni squadra perché detta i tempi. Tanto è vero che il Milan o va in verticale o non gestisce o lascia gli spazi o prende gol. Gli manca il giocatore che si fa dare la palla. Il primo che prenderei è un regista. Come difensore centrale serve un leader, un dominante: uno che ti fa giocare la squadra da dietro, che comunica con il regista, che si può scambiare con lui di ruolo".