De Grandis: "Il lavoro di Pioli quest'anno non mi è sembrato negativo"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Non mi pare che Pioli abbia lavorato male in questa stagione, però è vero che la distanza con l'Inter è consistente ed è uscita velocemente in Champions League. Dipende se tu valuti soltanto sul discorso dei risultati o sul discorso del lavoro. Per me dal punto di vista del lavoro il Milan non ha giocato male. Gli è mancato qualcosa dietro, però non ha espresso un brutto gioco. Ha avuto delle pause, ha fatto delle grandi strisce con delle pause di rendimento, però il lavoro di Pioli in generale quest'anno non mi è sembrato negativo".