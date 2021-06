De Grandis: "L'Austria presserà alta l'Italia già con gli attaccanti"

Stefano De Grandis, nel pomeriggio di SKy, ha parlato dell’Austria in vista del match di questa sera contro l’Italia. De Grandis ha detto: “Mi aspetto che l’Austria presserà alta l’Italia. Gli azzurri dovranno essere bravi nel palleggio, ed è per questo motivo che è stato scelto Verratti al posto di Locatelli. Giocare con due palleggiatori come Jorginho e Verratti può essere la chiave di questa partita. L’Austria è una buona squadra con delle buone individualità davanti come Sabitzer e Baumgartner. Quello che è un po’ mancato per ora negli austriaci è la stella lì davanti, cioè Arnautovic”.