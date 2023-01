De Grandis: "Lasciando Leao in panchina Pioli sceglie di non speculare sulle difficoltà di fascia del Sassuolo"

MilanNews.it

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24 nel pre partita di Milan-Sassuolo, ha parlato così della scelta di mister Pioli di far partire Leao dalla panchina: “Per certi versi la scelta di Pioli è onesta. Guarda in casa sua e capisce che Leao ha bisogno di una scossa. Ma significa anche di non approfittare delle difficoltà del Sassuolo su quella fascia. Se togli questa forza al Milan secondo me non speculi sulle difficoltà attuali e obiettive del Sassuolo. Anche se Leao può entrare a partita in corso”.