De Grandis: "Lazio squadra di qualità, Kamada ora è un'alternativa a Luis Alberto"

Nel pre-partita di Milan-Lazio, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, commenta così il centrocampo della Lazio in vista della sfida di San Siro: "Rovella risorsa importante, Lazio squadra piena di qualità e Sarri fa bene a far ruotare tutti. Kamada non è stato fatto fuori, ma in questo momento è dietro nelle scelte rispetto a Luis Alberto".