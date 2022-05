De Grandis: "Leao punta? Partire da lontano lo aiuta a sfruttare la sua velocità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis, in studio nella giornata di lunedì a Sky Sport, ha paralto così di Rafa Leao e della sua possibilità di giocare anche come centravanti o seconda punta: "Leao può giocare da punta ma partire da lontano lo aiuta per la sua velocità incredibile e con lo spazio davanti. Ricordiamoci che Henry alla Juve faceva l’ala e poi all’Arsenal è diventato un centravanti fantastico".