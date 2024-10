De Grandis: "Milan, giocare con Abraham e Morata una genialata di Fonseca. Ma Reijnders e Fofana devono correre..."

Meno di un paio d'ore al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, con mister Paulo Fonseca orientato a riproporre nuovamente l'assetto molto offensivo delle ultime uscite con Abraham e Morata in coppia in attacco. Stefano De Grandis, in diretta su Sky Sport, commenta così le scelte del tecnico rossonero:

"Credo che per ora il fatto di dover giocare con Morata e Abraham sia stata una genialata di Fonseca: Milan, Lazio e Verona hanno scelto di giocare così, con due punte una dietro l’altra. È giusto che continui a giocare in quel modo lì. Il problema del Milan è che in questo momento non ha tante alternative davanti alla difesa: forse è per quello che il Milan sceglie di fare un calcio più propositivo con quattro attaccanti. Certo che Fofana e Reijnders devono correre tantissimo".