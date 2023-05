De Grandis: "Milan in Champions con fatica ma non sbaglia mai la partita decisiva"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato la qualificazione in Champions League del Milan con queste parole: "Il Milan ci è arrivato con un pizzico di fatica ma è una squadra che ha dimostrato che non sbaglia mai la partita decisiva, come con l'Atalanta nel 2021. Hanno la capacità di rimettersi in corsa con grande personalità. Gol pazzesco di Giroud che ha grande personalità."