Nuovo allenatore, i prossimi 10-15 giorni saranno decisivi

Il Milan è alla caccia del nuovo allenatore: dopo una stagione con tanti bassi e pochi alti, ma soprattutto caratterizzata da grandi delusioni come la Champions, l'Europa League, la Coppa Italia e i derby persi, l'avventura di Stefano Pioli in rossonero è al capolinea. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi di possibili candidati alla panchina del Diavolo, con Lopetegui che si era avvicinato moltissimo a un accordo: il malumore dei tifosi, specie quello della Curva Sud, hanno fatto cambiare idea alla dirigenza rossonera con il tecnico basco che andrà verosimilmente al West Ham.

Ora i candidati principali sono tre: due portoghesi come Sergio Conceiçao del Porto e Paulo Fonseca del Lille, ma anche Mark van Bommel, ex giocatore rossonero che lascerà l'Anversa dopo due stagioni al termine di questa. Anche Roberto De Zerbi in lizza ma la clausola da 15 milioni non aiuta. In tutto questo il Milan deve iniziare a tirare la somma e prendere una decisione in tempo breve, sicuramente entro la fine della stagione in modo tale da poter programmare per tempo la prossima. Secondo la Gazzetta dello Sport i prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per la scelta.