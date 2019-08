De Grandis: “Penso che Paquetá giocherà da mezzala, non ha il cambio di passo da trequartista”

Stefano De Grandis, intervenuto in diretta su ‘Sky Sport 24’ ha espresso la sua opinione a riguardo di Lucas Paquetá ed il ruolo di trequartista secondo Giampaolo: "Paquetá a mio avviso giocherè da mezzala perché è un giocatore tecnico, ma non ha quel cambio di passo che di solito hanno i giocatori che Giampaolo usa in quella posizione. Nella Sampdoria ci giocavano Ramirez, Saponara ed addirittura Caprari. Penso che Giampaolo lo userà in mezzo al campo anche perché come trequartista c'è Suso, che lui ha elogiato pubblicamente, più Bonaventura una volta che sarà rientrato del tutto dal lungo infortunio. Paquetá il trequartista può farlo magari quando ci sarà Calhanoglu a centrocampo o lo stesso Bonaventura, ma penso che la mezzala sia il suo ruolo. Inoltre il trequartista di Giampaolo è un giocatore che va anche molto al tiro e segna e forse Suso e Bonaventura possono garantire più gol da quella posizione".